Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında, Çin hariç alış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,64 artışla 22.362,55 puandan tamamladı.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,70 azalışla 2.714,60 puana gerilerken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,53 primle 27.903,65 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,14 değer kazanarak 2.273,25 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,02 artışla 38.285,36 puanda seyrediyor.
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