Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında, Hong Kong hariç alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,22 artışla 22.410,82 puandan tamamladı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,37 artışla 2.724,63 puana yükselirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,0,46 düşüşle 27.800,10 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,41 primle 2.282,60 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,11 artışla 38.329,31 puanda seyrediyor.

