Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında, haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izledi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,85 artışla 22.601,77 puandan tamamladı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,38 değer kazancıyla 2.734,36 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 0,46 primle 2.293,25 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,21 azalışla 27.728,65 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,18 düşüşle 38.269 puanda seyrediyor.

