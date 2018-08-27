Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, son dönemdeki yukarı yönlü seyrine bugün de devam ederek 22.838,06 puanla 20 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Kapanışa doğru yendeki güçlenmenin etkisiyle kazançlarının bir kısmını geri veren endeks, günü de yüzde 0,9 artışla 22.799,64 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kaybıyla 111,1 seviyelerinden işlem görüyor.

Çin'de sanayi şirketlerinin karının beklentilerin altında kalmasına karşın Şanghay bileşik endeksi iki haftanın en yüksek seviyesini görürken, günü de yüzde 1,9 primle 2.780,9 puandan kapattı.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 yükselerek kapanışta 2.299,30 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,1 artışla 38.664,64 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,1 primle 28.275,37 puanda seyrediyor.

