Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Japonya'da tüketici güven endeksi ağustosta önceki aya göre 0,2 puan azalarak 43,3'e geriledi. Açıklanan veri sonrasında Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 artarak 22.848,22 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi 111,2 seviyelerinde yatay bir seyir izledi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, dünkü düşüşünü bugün de sürdürerek 2.763,51 puana kadar gerilerken, kapanışa yakın yüzde 0,4 düşüşle 2.766,39 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 azalışla 38.880,67 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 artışla 2.308,40 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 yükselişle 28.369,99 puanda seyrediyor.

