İSTANBUL (AA) - Asya borsaları Japonya hariç negatif seyir izledi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,09 artışla 22.869,50 puandan tamamladı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 1,08 değer kaybıyla 2.739,78 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 0,07 azalışla 2.307,35 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,86 azalışla 28.167,13 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,07 düşüşle 38.397,12 puanda seyrediyor.

