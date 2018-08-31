Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın son işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Güney Kore'de Kospi endeksi pozitif ayrıştı.

Japonya'da sanayi üretimi, piyasadaki artış beklentilerine karşın temmuzda önceki aya göre yüzde 0,1 azaldı. Ülkede işsizlik oranı da yüzde 2,4 düzeyinde bulunan piyasa beklentilerinin üzerinde açıklanarak yüzde 2,5 oldu.

Açıklanan veriler sonrasında dolar/yen paritesi analistlerin önemli destek olarak nitelendirdikleri 111'in altına inerek 110,9 seviyelerinde dengelendi. Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise 22.678,03 puanla son bir haftanın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından kapanışa yakın gelen alımlarla kayıplarını telafi etti ve günü 22.865,15 puanla önceki kapanış seviyesinin hemen altından tamamladı.

Çin'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin ağustosta bir önceki aya göre 0,2 puan artarak 53,8'e ulaşmasına karşın, kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 değer kaybederek 2.732,98 puana geriledi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 azalışla 38.605,25 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 düşüşle 27.910,0 puanda seyrediyor.

Pozitif ayrışan Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,7 yükselişle 2.322,88 puanda bulunuyor.

