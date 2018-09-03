İSTANBUL (AA) - Asya borsaları, yeni haftanın ilk işlem gününde Hindistan hariç satış ağırlıklı bir seyir izledi.

Japonya ve Çin'de açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerindeki yatay seyre karşın, küresel piyasalarda azalan risk iştahı ile Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 gerileyen araç satışları verisinin de etkisiyle günü yüzde 0,69 değer kaybıyla 22.707,38 puandan tamamlarken, kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 azalarak 2.720,99 puana geriledi.

Diğer pay piyasalarında pozitif ayrışan Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 artışla 38.738,65 puana çıakrken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 düşüşle 27.685,36 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,68 azalışla 2.307,03 puanda bulunuyor.

