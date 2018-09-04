Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izlendi.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi, dünkü gerilemesine bugün de devam ederek 22.612,15 puanla son 10 günün en düşük seviyesini gördü. Kapanışa yakın kayıplarının bir kısmını telafi eden endeks, günü de yüzde 0,1 düşüşle 22.696,90 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,3 değer kazancıyla 111,4 seviyelerinde dengelendi.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi, dün iki haftanın en düşük seviyesini görmesinin ardından bugün gelen tepki alımlarıyla hızlı yükseldi ve kapanışa yakın yüzde 1,3 artarak 2.750,76 puan oldu.
Bugün 38.189-38.519 puan bandında dalgalı bir seyir izleyen Hindistan'da Sensex endeksi, 38.310,52 puanla dünkü kapanış seviyesinin hemen altında seyrediyor.
Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 artışla 2.315,70 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 0,9 yükselişle 27.940,10 puanda bulunuyor.
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