İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında, Rus savaş uçaklarının İdlib'e düzenlediği hava saldırısı sonrası artan jeopolitik risklerin etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izlendi.
İdlib'e ilişkin gelişmelerin ardından piyasalarda risk iştahının azaldığı ve hisse senedi piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendiği görülürken, Asya borsaları negatif seyretti.
Japonya'da hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ağustosta önceki aya kıyasla 0,2 puan artarak 51,5'e yükseldi. Pozitif veriye karşın Japonya'da Nikkei 225 endeksi, düşüşünü 5'inci güne taşıdı ve günü yüzde 0,5 azalışla 22.580,83 puandan tamamladı.
Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kazanarak 111,5 seviyelerinde dengelendi.
Çin'de ağustos hizmet sektörü PMI'nın önceki aya göre 0,3 puan azalarak 51,5'e gerilemesi sonrası Şanghay bileşik endeksi sert düştü. Endeks, güne başladığı 2.750 puan seviyelerinden düşüşe geçerek kapanışa yakın yüzde 1,6 azalışla 2.705,54 puan oldu.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 azalışla 37.937,40 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,3 düşüşle 27.322,47 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 kayıpla 2.291,77 puanda seyrediyor.
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