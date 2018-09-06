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Asya borsaları

FİNANS HABERLERİ  | 06.09.2018 09:54 | Son Güncelleme

Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan'da Sensex endeksi pozitif ayrıştı.

Rusya'nın, Suriye'nin İdlib kentini vurmasıyla artan jeopolitik gerilim, taraflardan gelen açıklamalarla şimdilik azalsa da dünya borsalarındaki negatif seyir devam ediyor. Asya borsalarında da makro ekonomik veri gündeminin zayıf olması nedeniyle jeopolitik risklerin fiyatlanması öne çıkarken, Hindistan hariç negatif seyir izlendi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 azalışla 22.487,94 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 düşüşle 111,4 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, dün yüzde 1,7 değer kaybetmesinin ardından bugün de 2.683,74 puana gerileyerek 20 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Endeks, kapanışa doğru ise yüzde 0,5 azalarak 2.690,74 puan oldu.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 azalışla 2.286,30 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 düşüşle 26.957,15 puanda seyrederken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 artışla 38.062,77 puanda bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Asya borsaları yurt dışı piyasalar

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