Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Japonya'da temmuz ayı öncü göstergeler endeksi yüzde 1,1 azalırken, hanehalkı harcamaları yüzde 0,1 arttı. Piyasa beklentilerinden iyi gelen verilere karşın yendeki güçlenmenin ihracatçı şirket hisseleri üzerinde satış baskısı yaratmasıyla Nikkei 225 endeksi, yüzde 0,8 azalarak 22.307,06 puandan günü tamamladı.

Dün yüzde 0,7 değer kaybetmesinin ardından bugün de 110,383 ile iki haftanın en düşük seviyesini gören dolar/yen paritesi, saat 10.25 itibarıyla 110,6 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, iki günlük düşüşün ardından bugün yükselişe geçti ve kapanışa yakın yüzde 0,4 artışla 2.701,63 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 yükselişle 38.263,81 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,03 düşüşle 26.967,17 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 gerilemeyle 2.281,58 puanda seyrediyor.

