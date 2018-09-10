Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Japonya'da ülke ekonomisi 2. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 büyüdü. Piyasada yüzde 2,6 düzeyinde bulunan beklentilerin üzerinde gelen büyüme verisinin ardından, Japonya'da Nikkei 225 endeksi günü yüzde 0,3 artışla 22.373,09 puandan tamamladı.

Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kaybıyla 110,9 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, 2.675,2 puanla 20 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyeye gerilemesinin ardından, kapanışa doğru önceki kapanışa göre yüzde 0,9 azalarak 2.678,4 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 azalışla 38.131,15 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 düşüşle 26.629,50 puanda seyrederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 artışla 2.285,80 puanda bulunuyor.

