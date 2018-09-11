Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi pozitif ayrıştı.
Japonya'da geçen hafta meydana gelen 6,7 büyüklüğündeki deprem ve etkili olan tayfunun ardından, hayatın hızla normale dönmesiyle Nikkei 225 endeksi yükselişe geçti. Özellikle ilaç, gıda ve kozmetik sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin hisselerinde yüzde 1'in üzerinde artış yaşanırken, endeks günü yüzde 1,3 primle 22.664,69 puandan tamamladı.
Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,3 değer kazancıyla 111,5 seviyelerinde dengelendi.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi son dönemde gözlenen aşağı yönlü seyrini sürdürerek 2.654,31 puanla 20 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyeyi görürken, kapanışa yakın yüzde 0,3 kayıpla 2.660,52 puan oldu.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 azalışla 37.841,98 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 kayıpla 2.284,03 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 düşüşle 26.520,45 puanda seyrediyor.
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