Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, açılışın ardından 22.709,37 puanla son bir haftanın en yüksek seviyesini görürken, kapanışa yakın gelen kar satışlarıyla günü yüzde 0,3 düşüşle 22.604,61 puandan tamamladı. Endeksin düşüşü geçmesinde Japon yeninin dolar karşısında güçlenmesi de etkili oldu.

Dolar/yen paritesi, saat 10.25 itibarıyla yüzde 0,1 değer kaybıyla 111,5 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, son dönemdeki aşağı yönlü seyrine devam ederek 2.647,17 puanla Şubat 2016'dan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Endeks, kapanışa yakın ise yüzde 0,3 kayıpla 2.656,11 puan oldu.

Güney Kore'de Kospi endeksi 2.282,92 puanla ve Hindistan'da Sensex endeksi 37.414,03 puanla dünkü kapanış seviyelerinin hemen altında seyrederken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 azalışla 26.310,05 puanda bulunuyor.

