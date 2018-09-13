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Asya borsaları

FİNANS HABERLERİ  | 13.09.2018 10:32 | Son Güncelleme

Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında, Çin ve Japonya'da açıklanan pozitif veriler sonrasında alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Çin'e yapılan doğrudan yabancı yatırımlar ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 artarak 63,7 milyar yuan oldu. Pozitif veri sonrasında Şanghay bileşik endeksi yaklaşık 3 haftalık düşüş trendini sonlandırdı ve kapanışa yakın yüzde 1'in üzerinde artarak 2.683,82 puan oldu.

Japonya'da çekirdek makine siparişleri temmuzda yıllık yüzde 13,9 artarak, piyasadaki yüzde 4,3'lük yükseliş beklentilerini aştı. Öte yandan ülkede ağustos ayı Üretici Fiyatları Endeksi yıllık yüzde 3 artış kaydetti.

Açıklanan veriler sonrasında dolar/yen paritesi yüzde 0,2 değer kazanarak 111,4 seviyelerinde dengelenirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 primle günü 22.821,32 puandan tamamladı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,8 artışla 37.717,96 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2 yükselişle 26.873,65 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 primle 2.286,23 puanda seyrediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Asya borsaları yurt dışı piyasalar

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