Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Japonya'da temmuz ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanımı verilerinin beklentiler doğrultusunda açıklanması sonrasında, dolar/yen paritesi yatay bir seyir izleyerek 111,9 seviyelerinde dengelendi. Japonya'da Nikkei 225 endeksi 23.105,28 puanla Şubat 2018'den bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından günü de yüzde 1,2 artışla 23.094,67 puandan tamamladı.
Çin ile ABD arasında ticarete ilişkin gerilimin azalması sonrasında Çin'de Şanghay bileşik endeksi yükselişini 2'nci güne taşırken, kapanışa yakın yüzde 0,1 artarak 2.690,37 puan oldu.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 primle 37.893,29 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 yükselişle 27.275,46 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,4 kazançla 2.317,14 puanda seyrediyor.
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