Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e 200 milyar dolarlık ek vergi koymaya hazırlandığı haberlerinin ardından, Şanghay bileşik endeksi haftaya sert düşüşle başladı.
Endeks, 2.647,91 puana gerileyerek son 5 günün en düşük seviyesini görürken, kapanışa doğru yüzde 1,1 azalarak 2.651,79 puan oldu.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,1 azalışla 37.678,28 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 düşüşle 26.900,82 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 kayıpla 2.303,01 puanda seyrediyor.
Japonya piyasalarında ise tatil dolayısıyla işlem yapılmazken, uluslararası piyasalarda dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kaybıyla 111,9 seviyelerinden işlem görüyor.
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