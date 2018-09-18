Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Veri gündeminin zayıf olduğu Asya borsalarında, ticaret savaşına ilişkin endişeler yatırımcıların odağında kalmayı sürdürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, Çin'den ithal edilen 200 milyar dolarlık ürüne 24 Eylül'den itibaren yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanacağını belirterek, tarifelerin 1 Ocak 2019'dan itibaren yüzde 25'e yükseleceğini bildirdi.

Çin tarafından yapılan açıklamada ise ticaret savaşının Çin ekonomisine etkisinin sınırlı olduğu, bununla birlikte kur ve piyasalar üzerindeki etkilerinin yakından takip edildiği vurgulandı.

Gelişmeler sonrası Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 1,2 artarak 2.685,59 puan oldu.

Dün tatil dolayısıyla işleme açık olmayan Japonya'da, Nikkei 225 endeksi, yendeki zayıflamanın ihracatçı şirket hisselerini desteklemesinin etkisiyle yüzde 1,4 değer kazanarak günü 23.420,54 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,4 yükselişle 112,2 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 artışla 37.617,04 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 yükselişle 2.309,83 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 primle 27.114,39 puanda seyrediyor.

