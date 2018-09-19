Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Japonya Merkez Bankası (BoJ), dün başlayan ve bugün sona eren para politikası toplantısında faizlerde ve Getiri Eğrisi Kontrollü Parasal Genişleme politikasında değişikliğe gitmeme kararı aldı. Böylece politika faizini değiştirmeyerek yüzde eksi 0,1'de bırakan BoJ, parasal tabanın yıllık 80 trilyon yen artırılması programını da sabit tuttu.
Kararın ardından Japonya'da Nikkei 225 endeksi, günü yüzde 1,08 artarak 23.672,52 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise 112,3 ile dünkü kapanış seviyesinin hemen altında dengelendi.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi, güne yükselişle başlamasının ardından kapanışa yakın yüzde 1,1 değer kazanarak 2.729,94 puan oldu.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 artışla 37.348,84 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 primle 27.387,06 puanda seyrederken, Güney Kore'de Kospi endeksi 2.309,05 puanla önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde bulunuyor.
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