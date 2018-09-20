Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi, gün içinde en düşük 23.582,15 ve en yüksek 23.781,75 puanı görmesinin ardından günü 23.674,93 puanla önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinden tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kaybıyla 112,2 seviyelerinde dengelendi.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi, güne hafif yükselişle başlaması sonrası düşüşe geçerek 2.725,17 puana kadar gerilerken, kapanışa yakın yüzde 0,2 kayıpla 2.726,0 puan oldu.
Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 artışla 2.323,79 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,2 düşüşle 27.353,95 puanda seyrediyor.
Hindistan piyasalarında ise tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.
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