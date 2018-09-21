Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, ağustosta Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 1,3 arttı. Öte yandan imalat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi de 0,4 puan artarak 52,9'a yükseldi. Beklentilerin üzerinde artış kaydeden enflasyon ve pozitif imalat PMI verileri sonrasında dolar/yen paritesi yüzde 0,3 değer kazanarak 112,8 seviyelerinde dengelendi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise günü yüzde 0,8 artışla 23.869,93 puandan tamamladı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, gün içinde en düşük 2.722,03 ve en yüksek 2.780,74 puanı görmesinin ardından kapanışa yakın yüzde 1,9 primle 2.781,41 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 artışla 37.344,81 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 yükselişle 27.832,66 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 primle 2.332,58 puanda seyrediyor.

