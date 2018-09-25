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Asya borsaları

FİNANS HABERLERİ  | 25.09.2018 10:26 | Son Güncelleme

Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Çin ve Japonya başta olmak üzere birçok Asya ülkesinde borsalar, dünkü tatilin ardından bugün karışık seyretti.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, enflasyonda yüzde 2'lik hedefe ulaşmanın zaman alacağını belirterek, "Mevcut para politikasının ne kadar süre daha devam edeceği konusunda bir zaman çerçevesi yok. Çok düşük faiz oranlarını bir süre daha devam ettirme taahhüdümüz çok önemli, ancak mümkün olan en kısa zamanda yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşmayı istiyoruz. Bu nedenle de parasal politikanın normalleşmesi sürecine girebiliriz." değerlendirmelerini yaptı.

Kuroda'nın açıklamaları sonrasında dolar/yen paritesi yüzde 0,1'lik değer kazancıyla 112,9 seviyelerinde dengelenirken, Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 artarak 23.940,26 puandan günü tamamladı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, en yüksek 2.790,03 ve en düşük 2.771,16 puanı görmesinin ardından kapanışa yakın yüzde 0,6 düşüşle 2.780,78 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi, yüzde 0,4 yükselişle 36.453,58 puanda seyrediyor. Hong Kong ve Güney Kore piyasalarında ise devam eden tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.

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