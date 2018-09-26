Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesinde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Bugün veri gündeminin zayıf olduğu Asya borsalarında, Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlar öncesinde pozitif seyrin hakim olduğu görüldü.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada küreselleşmenin dayatmalarını reddettiğini belirtmesi ticaret savaşına ilişkin endişeleri artırırken, bu durum Asya borsalarındaki pozitif seyri baskılayan bir gelişme olarak öne çıktı.

Gelişmelerin ardından Japonya'da Nikkei 225 endeksi, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 24 bin puanın üzerine çıkarak 24.033,79 puan ile 24 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyeyi gördü ve günü de bu seviyeden tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,2 değer kaybıyla 112,8 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, 2.827,34 puanla ağustos başından bu yana en yüksek seviyeye ulaşmasının ardından kapanışa doğru yüzde 0,9 artışla 2.806,81 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 düşüşle 36.534,40 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 yükselişle 27.836,97 puanda bulunurken, Güney Kore piyasalarında tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.

