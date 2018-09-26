Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesinde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Bugün veri gündeminin zayıf olduğu Asya borsalarında, Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlar öncesinde pozitif seyrin hakim olduğu görüldü.
Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada küreselleşmenin dayatmalarını reddettiğini belirtmesi ticaret savaşına ilişkin endişeleri artırırken, bu durum Asya borsalarındaki pozitif seyri baskılayan bir gelişme olarak öne çıktı.
Gelişmelerin ardından Japonya'da Nikkei 225 endeksi, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 24 bin puanın üzerine çıkarak 24.033,79 puan ile 24 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyeyi gördü ve günü de bu seviyeden tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,2 değer kaybıyla 112,8 seviyelerinde dengelendi.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi, 2.827,34 puanla ağustos başından bu yana en yüksek seviyeye ulaşmasının ardından kapanışa doğru yüzde 0,9 artışla 2.806,81 puan oldu.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 düşüşle 36.534,40 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 yükselişle 27.836,97 puanda bulunurken, Güney Kore piyasalarında tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.
2.5 milyon memurun hayatı değişiyor
Benzine 17, motorine 16 kuruşluk zam pompadan döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Brunson olayının bizim ekonomimiz ile alakası yok
Dolar ne kadar? 26 Eylül dolar kuru ve yorumları
İş bulma siteleri
ÖTV indirimi geldi ama... Otomotiv sektöründe 'kredi' endişesi
Dolar ne kadar? 25 Eylül 2018 dolar yorumları
Borsa haftaya yükselişle başladı
Alman Porsche, dizel otomobil üretmeyecek
Turizmde Türkiye çağrısı: Yüzde 300 artış bekleniyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum