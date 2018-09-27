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Asya borsaları

FİNANS HABERLERİ  | 27.09.2018 10:39 | Son Güncelleme

Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının ardından satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Güney Kore'de Kospi endeksi pozitif ayrıştı.

Fed'in beklentiler doğrultusunda faizleri 25 baz puan artırmasına karşın gelecek dönem para politikasına ilişkin sinyallerin "şahin" olarak algılanması, Asya borsalarında negatif bir seyrin izlenmesini beraberinde getirdi.

Gelişmeler sonrasında Japonya'da Nikkei 225 endeksi Ocak 2018'den bu yana gördüğü en yüksek seviyeden düşüşe geçerek, 23.778,04 puana kadar geriledi. Endeks, günü ise yüzde 1'lik kayıpla 23.796,74 puandan tamamladı.

Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kaybıyla 112,7 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, dünkü kazançlarının büyük bir bölümünü geri verirken, kapanışa doğru yüzde 0,5 azalışla 2.791,77 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 düşüşle 36.356,52 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 kayıpla 27.729,77 puanda seyrederken, 3 günlük tatilin ardından bugün işleme açılan Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7'lik kazançla 2.355,43 puanda bulunuyor.

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Asya borsaları yurt dışı piyasalar

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