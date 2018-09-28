Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Japonya'da bugün açıklanan işsizlik oranı ve sanayi üretim verilerinin piyasa beklentileri altında kalmasına karşın dolar/yen paritesinin 113,650 ile Aralık 2017'den bu yana en yüksek seviyeyi görmesi, ihracatçı şirket hisselerine talebi artırdı.

Gelişmeler sonrası Nikkei 225 endeksi, 24.286,10 puanla tarihi zirvesini görmesinin ardından günü yüzde 1,4 yükselişle 24.120,04 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise 113,4 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, en düşük 2.791,84 puanı ve en yüksek 2.821,76 puanı görmesi sonrası kapanışa doğru yüzde 1,1 primle 2.821,35 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 artışla 36.415,81 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,03 düşüşle 27.706,34 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 gerilemeyle 2.343,07 puanda seyrediyor.

