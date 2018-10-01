Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Japonya'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) eylülde 52,5 değerini alarak bir önceki aya kıyasla değişim göstermedi. Öte yandan, ülkede büyük imalatçıların güvenini yansıtan Tankan endeksi, 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla 2 puan azalarak 19'a geriledi.

Açıklanan verilerin piyasa beklentilerinin altında kalmasına karşın Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yüzde 0,5 artarak günü 24.245,76 puandan tamamladı. Endeksteki yükselişte, Japon yeninin dolar karşısında zayıflamasının ihracatçı şirket hisselerini desteklemesi etkili oldu.

Dolar/yen paritesi ise 113,990 ile Kasım 2017'den bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,3'lük artışla 113,96 seviyelerinde dengelendi.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 düşüşle 2.338,88 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,5 azalışla 36.044,55 puanda bulunuyor.

Çin ve Hong Kong piyasalarında ise tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.

