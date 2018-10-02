Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında, haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Japonya'da eylül tüketici güven endeksi önceki aya göre 0,1 puan artarak 43,4'e yükseldi. Piyasa beklentilerinin üzerinde gelen veri sonrasında Japonya'da Nikkei 225 endeksi, son dönemdeki yükselişini sürdürdü ve günü yüzde 0,1 artışla 24.270,62 puandan tamamladı.

Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kaybederek 113,8 seviyelerinde dengelendi.

Dün tatil dolayısıyla işleme açık olmayan Hong Kong'da Hang Seng endeksi, güne sert düşüşle başlaması sonrasında yüzde 2,4'lük kayıpla 27.124,6 puanda bulunuyor. Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 1,3 azalışla 2.309,57 puanda seyrediyor.

Çin ve Hindistan piyasalarında ise tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.

