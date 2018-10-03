Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında, Çin ve Güney Kore'de resmi tatilin devam ettiği günde negatif bir seyir izlendi.
Japonya'da açıklanan hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin eylülde 50,7'ye gerilemesi sonrası yüzde 0,66 değer kaybeden Nikkei 225 endeksi, günü 24.110,96 puandan tamamladı.
Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 kayıpla 27.047,50 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,4 azalışla 36.384,20 seviyesinde bulunuyor.
Çin ve Güney Kore piyasalarında ise resmi tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.
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