Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında, yükseliş eğilimindeki petrol fiyatları ve tahvil faizlerinin etkisiyle negatif bir seyir izlendi.
Petrol fiyatlarının 86 doların üzerine çıkarak Ekim 2014'ten ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 3,23 ile Mayıs 2011'den bu yana en yüksek seviyesini görmesi sonrası küresel piyasalarda risk iştahı azalırken, Asya tarafında sert düşüşler yaşandı.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi, geçen hafta cuma günü 28.286,1 puanla tarihi zirvesini görmesi sonrası düşüşe geçerken, günü yüzde 0,6 azalışla 23.975,62 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,2 değer kaybıyla 114,4 seviyelerinde dengelendi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,9 azalışla 35.293,61 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,5 düşüşle 2.274,49 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,9 gerilemeyle 26.567,83 puanda bulunuyor.
Çin piyasalarında ise tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.
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