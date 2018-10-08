Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde Hindistan hariç satış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Çin'de Caixin tarafından açıklanan hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin eylülde önceki aya kıyasla 1,6 puan artış kaydederek 53,1'e yükselmesine karşın, Şanghay bileşik endeksi yeni haftaya sert düşüşle başladı.
Geçen hafta boyunca tatil dolayısıyla işleme kapalı olan Şanghay bileşik endeksi, en yüksek 2.771,9 ve en düşük 2.710,2 puanı görmesi sonrasında, günü yüzde 3,7 kayıpla 2.716,51 puandan tamamladı.
Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 azalışla 26.225,35 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 düşüşle 2.253,83 puanda seyrederken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 artışla 34.455,22 puanda bulunuyor.
Japonya piyasalarında ise tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.
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