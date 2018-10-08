Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın son işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Japonya'da bugün açıklanan hanehalkı harcamaları verisinin piyasa beklentilerinin üzerinde gelmesine karşın Nikkei 225 endeksi, düşüşünü 4'üncü güne taşıdı ve günü yüzde 0,8 kayıpla 23.783,72 puandan tamamladı.
Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kaybıyla 113,8 seviyelerinde dengelendi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,2 azalışla 34.745,91 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 düşüşle 26.576,16 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 gerilemeyle 2.267,52 puanda seyrediyor.
Çin piyasalarında ise tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.
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