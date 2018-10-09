Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Japonya'da ağustos cari işlemler fazlası 1,84 trilyon yenle piyasa beklentilerinin altında kaldı. Öte yandan ülkede ekonomi gözlemcileri cari endeksi, eylülde bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak 48,6'ya geriledi.

Piyasa beklentilerini karşılamayan veriler sonrası Japonya'da Nikkei 225 endeksi, 23.442,46 puanla 3 haftanın en düşük seviyesini görmesinin ardından günü yüzde 1,32 azalışla 23.469,39 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise 113,2 seviyelerinde yatay bir seyir izledi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, dünkü sert düşüşünün ardından bugün 2.711,2-2.734,3 puan dar bandında hareket ederken, kapanışa yakın yüzde 0,1 artışla 2.718,0 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 düşüşle 34.400,14 puanda seyrederken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 yükselişle 26.218,88 puanda bulunuyor.

Güney Kore piyasalarında ise tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.

