Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında, ABD'de başlayan ve genele yayılan satış baskısı ile negatif bir seyir izlendi.

ABD borsalarının dün yaklaşık 8 ayın en hızlı günlük düşüşünü kaydetmesi sonrası küresel piyasalarda risk iştahı azalırken, satış dalgası genele yayıldı. Negatif havayı devralan Asya borsalarında da yüzde 3 ila yüzde 5 arasında değer kayıpları görüldü.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, 22.459 puanla son bir ayın en düşük seviyesine geriledikten sonra günü yüzde 3,9 kayıpla 22.590,86 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise 112,3 ile yatay bir seyir izledi.

Asya tarafında en sert düşüşün yaşandığı Çin'de Şanghay bileşik endeksi, 2.570,49 puanla Kasım 2014'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi. Endeks, kapanışa doğru da yüzde 5,6'lık azalışla 2.574,14 puan oldu.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 4,1 kayıpla 2.136,31 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,9 düşüşle 34.105,33 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3,9 gerilemeyle 25.168,28 puanda seyrediyor.

