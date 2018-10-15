İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Yükselen petrol fiyatları ile Japonya'da açıklanan sanayi üretimi verisinin önceki aylara kıyasla sınırlı artış kaydetmesi sonrasında, Asya borsaları yeni haftaya negatif başladı.

Gelişmelerin ardından Japonya'da Nikkei 225 endeksi, 22.261,92 puanla bir ayı aşkın sürenin en düşük seviyesini görmesi sonrasında günü de yüzde 1,87 düşüşle 22.271,30 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,3 değer kaybıyla 111,9 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, en düşük 2.571,0 ve en yüksek 2.612,0 puanı görmesinin ardından kapanışa yakın yüzde 1,3 geriledi ve 2.573,65 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 azalışla 34.699,28 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 düşüşle 25.463,63 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 kayıpla 2.143,10 puanda bulunuyor.

