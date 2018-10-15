FİNANS

Asya borsaları

FİNANS HABERLERİ  | 15.10.2018 09:52 | Son Güncelleme

Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Yükselen petrol fiyatları ile Japonya'da açıklanan sanayi üretimi verisinin önceki aylara kıyasla sınırlı artış kaydetmesi sonrasında, Asya borsaları yeni haftaya negatif başladı.

Gelişmelerin ardından Japonya'da Nikkei 225 endeksi, 22.261,92 puanla bir ayı aşkın sürenin en düşük seviyesini görmesi sonrasında günü de yüzde 1,87 düşüşle 22.271,30 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,3 değer kaybıyla 111,9 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, en düşük 2.571,0 ve en yüksek 2.612,0 puanı görmesinin ardından kapanışa yakın yüzde 1,3 geriledi ve 2.573,65 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 azalışla 34.699,28 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 düşüşle 25.463,63 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 kayıpla 2.143,10 puanda bulunuyor.

PARTNERKiracı ve ev sahiplerinin hakları nelerdir?Kiracı ve ev sahiplerinin hakları nelerdir?
Hibe desteği alarak paketleme tesisi kuran ev kadını patron olduHibe desteği alarak paketleme tesisi kuran ev kadını patron oldu
Bakan Pakdemirli: Mısırı bu yıl 950 TL'ye almaya başlıyoruzBakan Pakdemirli: Mısırı bu yıl 950 TL'ye almaya başlıyoruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Asya borsaları yurt dışı piyasalar

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

Annesi 'Murat' diye seslenince yıllardır sakladıkları sır ortaya çıktı

Annesi 'Murat' diye seslenince yıllardır sakladıkları sır ortaya çıktı

Turizm devi Alkoçlar konkordato istedi!

Turizm devi Alkoçlar konkordato istedi!

Trafikte bunları yapan yandı! Cezalar artıyor

Trafikte bunları yapan yandı! Cezalar artıyor

GSM şirketlerinden 'enflasyonla mücadeleye' destek

GSM şirketlerinden 'enflasyonla mücadeleye' destek

Dolar ne kadar? 15 Ekim dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? 15 Ekim dolar kuru yorumları

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İşsizlik oranı Temmuz döneminde yüzde 10.8 oldu (2)

İşsizlik oranı Temmuz döneminde yüzde 10.8 oldu (2)

Tarım ürünler ÜFE Eylül’de yüzde 3.68 arttı

Tarım ürünler ÜFE Eylül’de yüzde 3.68 arttı

Kadın girişimciler, peynirde buluştu

Kadın girişimciler, peynirde buluştu

Hibe desteği alarak paketleme tesisi kuran ev kadını patron oldu

Hibe desteği alarak paketleme tesisi kuran ev kadını patron oldu

Bakan Pakdemirli: Mısırı bu yıl 950 TL'ye almaya başlıyoruz

Bakan Pakdemirli: Mısırı bu yıl 950 TL'ye almaya başlıyoruz

Bursa Tarım ve Hayvancılık fuarları sona erdi

Bursa Tarım ve Hayvancılık fuarları sona erdi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.