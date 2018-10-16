Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi dün yüzde 2'ye yakın değer kaybetmesinin ardından bugün yükselişe geçti ve dünkü kayıplarını büyük ölçüde telafi etti.

Yendeki zayıflamanın ihracatçı şirket hisselerini desteklemesinden güç bulan endeks, günü yüzde 1,3 artışla 22.549,24 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,3 değer kazanarak 112,1 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de bugün açıklanan verilere göre, eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla tüketici fiyatları endeksi yüzde 2,5 ve üretici fiyatları endeksi yüzde 3,6 arttı.

Piyasa beklentilerine yakın gerçekleşen veriler sonrasında Şanghay bileşik endeksi en düşük 2.537,6 ve en yüksek 2.597,7 puanı görürken, kapanışa doğru yüzde 0,9 azalarak 2.544,64 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 artışla 35.048,89 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 azalışla 25.311,72 puanda bulunurken, Güney Kore'de Kospi endeksi 2.145,12 puanla dünkü kapanış seviyesinin hemen altında seyrediyor.

