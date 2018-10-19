Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Çin ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 büyüme kaydetti. Ülkede büyüme ikinci çeyrekte yüzde 6,7 düzeyinde açıklanmıştı. Söz konusu veri, ülke ekonomisinin küresel finansal krizden bu yana en zayıf seyrini kaydettiğini ortaya koyarken, ekonomistler ABD ile ticaret savaşının etkileri görülmeye başlandığını belirtti.

Öte yandan Çin'de sanayi üretimi de eylülde yüzde 6 artarak piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Gelişmelerin ardından Çin'de Şanghay bileşik endeksi, 2.449,20 puanla Kasım 2014'ten bu yana en düşük seviyeyi gördü. Endeks, kapanışa yakın gelen tepki alımlarıyla yükselişe geçerek yüzde 2,5 artış kaydetti ve 2.549,38 puan oldu.

Japonya'da çekirdek enflasyon, eylülde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artarak piyasa beklentileri doğrultusunda açıklandı. Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda, ülke ekonomisinin ılımlı genişlemeye devam ettiği, son korumacı gelişmelere ve piyasa hareketlerine karşı uyanık olunması gerektiğini bildirdi.

Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 azalarak günü 22.532,08 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,3 değer kazanarak 112,5 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,2 azalışla 34.360,75 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 yükselişle 25.598,69 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 primle 2.156,26 puanda seyrediyor.

