Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında, satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Küresel piyasalarda azalan risk iştahının etkisi ile Asya borsalarında yüzde 2'nin üzerinde değer kayıpları yaşanıyor.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,67 düşüşle günü 22.010,78 puandan günü tamamladı. Çin'de Şanghay bileşik endeksi, en düşük 2.583,26 ve en yüksek 2.659,81 puanı görmesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 2,26 azalışla 2.594,83 puandan tamamladı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,40 azalışla 33.996,57 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,93 düşüşle 25.388,21 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,57 kayıpla 2.106,10 puanda bulunuyor.

