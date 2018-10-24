Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.
Japonya'da ekimde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) önceki aya göre 0,6 puan artarak 53,1'e ulaşmasının ardından, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yükseliş kaydetti.
Veri sonrasında en yüksek 22.207,09 puanı gören endeks, kapanışa doğru kazançlarının bir kısmını geri vererek günü yüzde 0,4 artışla 22.091,18 puanda tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,04'lük sınırlı yükselişle 112,5 seviyelerinde dengelendi.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi, en yüksek 2.640,40 ve en düşük 2.577,77 puanı görmesi sonrasında kapanışa yakın yüzde 0,3 değer kazandı ve 2.601,34 puan oldu.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 artışla 33.980,30 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 düşüşle 25.296,13 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 gerilemeyle 2.097,58 puanda seyrediyor.
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