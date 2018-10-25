Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında, küresel risk iştahındaki azalışın etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

ABD'de özellikle teknoloji devi şirketlerin 3'üncü çeyrek finansal sonuçlarının beklentileri karşılamaması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına ilişkin devam eden öngörülerle pay piyasalarında sert düşüşlerin yaşanması, Asya borsalarına da negatif yansıdı.

Küresel piyasalardaki negatif havanın yanı sıra güvenli liman alımlarıyla yenin değer kazanmasının da negatif etkilediği Japonya'da Nikkei 225 endeksi, 21.056,02 puana kadar gerileyerek 3 Nisan'dan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Endeks, günü ise yüzde 3,7 azalışla 21.268,73 puandan tamamladı.

Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,2 değer kaybederek 112,1 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, gelen satışlarla 2.531,53 puana kadar gerilemesinin ardından kayıplarının bir kısmını telafi etse de kapanışa yakın yüzde 0,6 düşüşle 2.587,21 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,1 azalışla 33.678,58 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,9 gerilemeyle 24.782,71 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,1 düşüşle 2.053,10 puanda seyrediyor.

