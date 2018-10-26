Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın son işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Küresel risk iştahındaki azalışın etkisiyle Asya borsalarında dün yaşanan düşüşlerin bugün de devam ettiği görülürken, güvenli liman alımlarıyla yenin değer kazanması da piyasaları negatif etkiledi.

Bugün Japonya'da açıklanan Tokyo bölgesi enflasyonu, beklentiler doğrultusunda yıllık yüzde 1,5'e yükselirken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 değer kaybederek 112,2 seviyelerinde dengelendi. Gelişmeler sonrasında Japonya'da Nikkei 225 endeksi de günü yüzde 0,4 azalışla 21.184,60 puandan tamamladı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi en düşük 2.584,27 puanı ve en yüksek 2.626,12 puanı görmesi sonrasında kapanışa yakın yüzde 0,6 azalışla 2.587,92 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3'lük düşüşle 33.604,35 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1'lik kayıpla 24.737,71 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,8 gerilemeyle 2.026,35 puanda seyrediyor.

