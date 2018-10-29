Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde, Hindistan hariç satış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yüzde 0,16 azalışla 21.149,80 puandan kapandı.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 2,47 kayıpla 2.354,58 puan oldu.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,74 artışla 33.596,32 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,17 değer kaybıyla 24.676,32 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,49 azalışla 1.998,46 puanda seyrediyor.
Analistler, bu hafta açıklanacak Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararının, Asya piyasalarının odak noktasında olacağını belirtti.
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