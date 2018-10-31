Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında, Japonya Merkez Bankası (BoJ) kararları sonrası alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan'da Sensex endeksi negatif ayrıştı.

BoJ, dün başlayan ve bugün sona eren toplantısında, faizlerde ve para politikasında değişikliğe gitmezken, enflasyon ve büyüme beklentilerini aşağı yönlü revize etti.

Öte yandan, BoJ, enflasyon beklentisini 2018 mali yılı için yüzde 1,1'den yüzde 0,9'a, 2019 mali yılı için yüzde 2'den yüzde 1,9'a ve 2020 mali yılı için de yüzde 2,1'den yüzde 2'ye düşürdü. Tüketim vergisi artırımının etkileri hariç tutulduğunda ise enflasyonun 2019'da yüzde 1,4 ve 2020'de yüzde 1,5 düzeyinde gerçekleşeceği tahmin edildi. Banka böylece, enflasyonda 2020'ye kadar yüzde 2'lik hedefin altında kalınacağına işaret etti.

BoJ ayrıca, büyüme beklentisini 2018 mali yılı için yüzde 1,5'ten yüzde 1,4'e çekti.

Kararlar sonrası Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,2 artarak günü 21.920,46 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kazanarak 113,2 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, yüzde 1,3 yükselerek kapanışa yakın 2.600,72 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 düşüşle 33.840,84 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 yükselişle 24.825,67 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 primle 2.027,08 puanda seyrediyor.

