Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Japonya'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) 53,1'den 52,9'a gerilemesi ve yendeki zayıflamanın ihracatçı şirket hisselerini baskılaması sonrası Nikkei 225 endeksinde düşüş yaşandı. Endeks, en düşük 21.628,45 puanı görmesinin ardından günü yüzde 1,1 gerileyerek 21.687,65 puandan tamamladı.

Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kaybederek 112,8 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de teşvik beklentilerinin artması ile 2.636,80 puana kadar çıkarak son bir haftanın en yüksek seviyesini gören Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın gelen satışlarla kazançlarının bir kısmını geri verdi. Endeks, saat 09.35 itibarıyla yüzde 0,2 artarak 2.606,20 puanda bulunuyor.

Aynı dakikalarda Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 düşüşle 34.326,29 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 azalışla 2.024,19 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,5 artışla 25.340,78 puanda seyrediyor.

