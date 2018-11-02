FİNANS

Asya borsaları

FİNANS HABERLERİ  | 02.11.2018 09:54 | Son Güncelleme

Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın son işlem gününde hızlı yükselişler yaşandı.

Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşına ilişkin endişelerin azalması, yatırımcı risk iştahını desteklerken, Asya borsalarında hızlı yükselişleri de beraberinde getirdi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, 22.308,42 puanla iki haftanın en yüksek seviyesini görmesinin ardından günü yüzde 2,6 kazançla 22.243,66 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,2 değer kazanarak analistlerin teknik açıdan kritik sınır olarak nitelendirdiği 113 seviyesinin hemen altında dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksinin, 2.650 puan direncini aşması sonrası yükselişi ivme kazandı ve endeks, 2.675,86 puana kadar çıktı. Endeks, kapanışa yakın ise yüzde 2,6 primle 2.672,61 puanda bulunuyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,8 artışla 35.036,21 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3,8 yükselişle 26.414,85 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,5 primle 2.095,16 puanda seyrediyor.

PARTNERMünbiç'teki ortak devriyelerden ilk fotoğraflarMünbiç'teki ortak devriyelerden ilk fotoğraflar
Antalya ekonomisinin en'lerine ödülAntalya ekonomisinin en'lerine ödül
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Bu teker bu tümsekte kalmaz (2)TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Bu teker bu tümsekte kalmaz (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Asya borsaları yurt dışı piyasalar

En Çok Okunan Haberler

Fatih Altaylı ve Nagehan Alçı'dan Burhan Kuzu bombası! Ankara bu iddiayla çalkalanıyor

Fatih Altaylı ve Nagehan Alçı'dan Burhan Kuzu bombası! Ankara bu iddiayla çalkalanıyor

Yasak aşk rezaleti! 'Benimle evlenmezsen görüntüleri yayınlarım'

Yasak aşk rezaleti! 'Benimle evlenmezsen görüntüleri yayınlarım'

Bakanlık müjdeyi verdi! OSB'lerde kapsam genişiliyor

Bakanlık müjdeyi verdi! OSB'lerde kapsam genişiliyor

Volkswagen'e on binlerce kişi dava açtı

Volkswagen'e on binlerce kişi dava açtı

Kabe, Beyaz Saray'ı süslüyor...60 ülkeye gönderiliyor

Kabe, Beyaz Saray'ı süslüyor...60 ülkeye gönderiliyor

Apple CEO'su Tim Cook: Rusya ve Türkiye gibi pazarlarda sıkıntı var

Apple CEO'su Tim Cook: Rusya ve Türkiye gibi pazarlarda sıkıntı var

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İş Yatırım / Manukyan: Türkiye bir an önce "kripto regülasyonu" oluşturmalı

İş Yatırım / Manukyan: Türkiye bir an önce "kripto regülasyonu" oluşturmalı

DenizBank’ın ekonomiye katkısı ilk 9 ayda 213 milyar lira 

DenizBank’ın ekonomiye katkısı ilk 9 ayda 213 milyar lira 

Eylül’de trafiğe kayıtlı araç sayısı yıllık yüzde 47.7 azaldı

Eylül’de trafiğe kayıtlı araç sayısı yıllık yüzde 47.7 azaldı

Çalışan sayısı 250 ve üzeri olan girişimler 8 yılda yüzde 83.25 arttı

Çalışan sayısı 250 ve üzeri olan girişimler 8 yılda yüzde 83.25 arttı

Trump: Çin Cumhurbaşkanı ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik

Trump: Çin Cumhurbaşkanı ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik

Antalya ekonomisinin en'lerine ödül

Antalya ekonomisinin en'lerine ödül

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.