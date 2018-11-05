İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Beyaz Saray Ekonomi Konseyi Başkanı Larry Kudlow'un, cuma günü katıldığı televizyon programında Çin ile ticaret müzakerelerinde önemli bir ilerleme kaydedilemediğini belirtmesinin ardından, cuma günü hızlı yükselen Asya borsaları bugün geriledi. Bölgede açıklanan hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin karışık bir tablo ortaya koyması da Asya borsalarındaki düşüşü destekledi.
Hizmet sektörü PMI ekimde önceki aya göre Japonya'da 2,2 puan artarak 52,4'e ulaşırken, Çin'de Caixin tarafından açıklanan veriler endeksin 2 puan azalarak 50,8'e gerilediğini gösterdi.
Gelişmeler sonrasında Japonya'da Nikkei 225 endeksi günü yüzde 1,55 düşüşle 21.898,99 puandan tamamladı. Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise kapanışa yakın yüzde 0,6 azalarak 2.660,90 puan oldu.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 azalarak 34.919,57 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,1 gerileyerek 25.931,80 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2.076,92 puanda seyrediyor.
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