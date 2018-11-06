Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde Çin hariç alış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Japonya'da dün yüzde 1,6 gerileyen Nikkei 225 endeksi, ilaç ve dayanıklı tüketim malı sektöründe faaliyet gösteren şirket hisselerindeki hızlı yükselişin etkisiyle bugün 22.000 puan direncini aştı. Endeks, yendeki zayıflamanın da desteğiyle günü yüzde 1,14 artışla 22.147,75 puandan tamamladı.
Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,2 değer kazancıyla 113,4 seviyelerinde dengelendi.
"Çin yönetiminin Trump ile ticarete ilişkin görüşmelere hazır olduğu" yönündeki haberlere karşın Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,3 değer kaybederek 2.657,06 puan oldu.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 artışla 35.084,36 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 yükselişle 25.979,97 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 primle 2.089,62 puanda seyrediyor.
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