İSTANBUL (AA) - Asya borsaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı sonrasında geriledi.

Fed politika faizini yüzde 2-2,25 aralığında sabit tutma kararı alırken, bankanın faizlerde kademeli artışa gideceğine yönelik beklentilerin artmasıyla küresel piyasalarda risk iştahı azaldı ve Asya borsalarında da negatif bir seyir izlendi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,05 azalışla 22.2250,25 puandan kapandı. Çin'de Üretici Fiyat Endeksi'nin yıllık yüzde 3,3, Tüketici Fiyat Endeksi'nin de yüzde 2,5 ile beklentiler doğrultusunda artmasına karşın Şanghay bileşik endeksi günü yüzde 1,4 düşüşle 2.598,87 puandan kapandı.

Güney Kore'de Kospi endeksi günü yüzde 0,31 değer kaybıyla 2.086,09 puandan tamamladı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,10 gerileyerek 35.203,84 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,36 azalışla 25.608,49 puan seviyelerinde seyrediyor.

