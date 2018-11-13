İSTANBUL (AA) - Asya borsaları, Çin ve Hindistan hariç negatif seyretti.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,06 azalışla 21.810,52 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,44 kayıpla 2.071,23 puandan kapanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,93 artışla 2.654,88 puana yükseldi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,31 kazançla 34.919,73 puanda, Hong Kong da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,08 değer kaybıyla 25.611,81 puanda seyrediyor.

Analistler, Avrupa'da İtalya ve Brexit'e ilişkin belirsizler ile petrol fiyatlarındaki düşüş eğiliminin pay piyasalarındaki satışların güçlenmesine neden olduğunu belirtti.

