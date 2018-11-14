Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında, bölgenin iki büyük ekonomisi Çin ve Japonya'daki yoğun veri gündeminin etkisiyle karışık bir seyir izlendi.

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, ülke ekonomisi 3.çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,2 daraldı. Ülkede büyüme 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 0,3 küçüldü. Öte yandan Japonya'da eylül sanayi üretimi yıllık yüzde 2,5 azaldı.

Beklentilerden kötü gelen büyüme ve sanayi üretimi verilerine karşın Japonya pay piyasalarında yükseliş gözlenirken, analistler düşen petrol fiyatları ile zayıf yenin Japon piyasasındaki iyimserliği desteklediğini belirtti.

Gelişmelerin etkisiyle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 artarak 21.846,48 puandan günü tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kazanarak 113,9 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de ise ekimde bir önceki yılın aynı dönemine göre sanayi üretimi yüzde 5,9 ve perakende satışlar yüzde 8,6 arttı. Verilerin karışık bir tablo ortaya koyması sonrasında Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,9 gerileyerek 2.632,20 puan oldu.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 düşüşle 2.068,05 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 artışla 35.216,46 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 düşüşle 25.674,74 puanda seyrediyor.

